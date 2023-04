Elly Schlein a Ragusa: “Siamo dalla parte dell’Italia che fa più fatica”

"Salute e scuola pubblica, la questione dell'autonomia, del lavoro di dignità e non precario e povero, la questione del clima: su questi grandi temi, noi possiamo fare la differenza"

Bagno di folla in via Roma a Ragusa per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, arrivata da Palermo per sostenere la campagna del candidato dem Riccardo Schininà.

Impossibile accogliere tutti i presenti dentro la sede elettorale e allora Schlein è salita su una sedia per iniziare il proprio attacco trasversale al governo sui temi di lavoro, sanità, autonomia differenziata, lasciando un cenno ai problemi infrastrutturali che interessano la Sicilia, e su cui la gestione del PNRR potrebbe risultare determinante per migliorare le condizioni attuali della viabilità che collega anche Ragusa.

“La prima grande questione è quella del lavoro – ha esordito Elly Schlein – donne e uomini specialmente al Sud sono costretti ad una precarietà insopportabile, che, un domani, il governo Meloni vuole aumentare ulteriormente rafforzando i contratti a termine. Questo crea precarietà, paura del futuro.

Noi i contratti a termine vogliamo riuscire a limitarli e fare finalmente una legge sulla rappresentanza che possa spazzare via i contratti pirata e fissare in un paese come il nostro, dove i salari si sono ridotti invece di aumentare, un salario minimo. Le azioni introdotte dal governo nazionale con l’ultima manovra e l’approvazione del Def hanno ridotto la spesa sociale, per questo crediamo che l’altra grande questione sia l’investimento nella salute delle persone e la difesa della sanità pubblica e universalità. Vuol dire sviluppare una sanità territoriale – ha continuato la segretaria Pd da Ragusa – che eviti i viaggi fuori regione per i malati in cerca di cure, come succede in Sicilia”.

Schlein ha definito una forzatura la legge sull’autonomia differenziata.

“Crea un rischio spaccatura a cui dobbiamo contrapporci. Ho sentito il ministro Calderoli lamentarsi delle proteste provenienti dalle regioni a guida Partito Democratico, lo ringrazio per averci ricordato che ci sono ancora governatori in Italia che non antepongono gli interessi di partito agli interessi del Sud e ai diritti negati al Sud. Noi crediamo che non possa esserci un riscatto dell’Italia senza il riscatto del Mezzogiorno e per questo ci opponiamo all’autonomia differenziata che pensa, inoltre, di poter affidare fuori dal Parlamento la discussione sui livelli uniformi di prestazione. Cioè scegliere per le necessità di chi, oggi, ha difficoltà ad accedere al trasporto pubblico, alla scuola, al sistema sanitario. Ecco – ha concluso la segretaria Pd – noi vogliamo stare dalla parte dell’Italia che sta facendo più fatica e lo faremo con grande determinazione”.

In meno di 24 ore Elly Schlein ha percorso oltre 500 km facendo esperienza personale delle difficoltà di collegamento con Ragusa e in Sicilia.

“Mi preoccupa l’atteggiamento di resa del governo di Giorgia Meloni sul PNRR. Lo dico perché continuano a parlare di modifiche ai progetti e noi continuiamo a chiedere su quali progetti e quindi su quali territori queste modifiche incideranno. Alle amministrazioni fa molta differenza sapere di poter contare su maggiori risorse per la rete infrastrutturale”, ha evidenziato la segretaria del Partito Democratico”.

Ad apertura del comizio il candidato Pd al Comune di Ragusa, Riccardo Schininà, ha consegnato ad Elly Schlein la propria tessera di iscrizione al partito, che è la numero uno nella cittadina iblea, e anche quella del padre militante dal 1980 nella sinistra italiana.

“Non è vero che destra e sinistra non esistono più – ha dichiarato Schininà -, il qualunquismo non è la strada giusta per governare le città”.

foto di Chiara Borzì e Gianni Migliorisi