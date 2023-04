Elly Schlein a Palermo per commemorare Pio La Torre

La segretaria nazionale del Pd, che ha deposto una corona d`alloro davanti alla lapide

Elly Schlein è a Palermo per commemorare Pio La Torre e il suo autista, Rosario Di Salvo, uccisi dalla mafia 41 anni fa. La segretaria nazionale del Pd, che ha deposto una corona d`alloro davanti alla lapide che li ricorda, visiterà nelle prossime ore Ragusa, Siracusa e Catania per un tour elettorale in vista delle elezioni amministrative.

Schlein sarà in Sicilia anche domani e parteciperà al corteo che si svolgerà a Portella della Ginestra dove, nel 1947, il bandito Salvatore Giuliano e i suoi uomini spararono ai lavoratori che stavano festeggiando il primo maggio.