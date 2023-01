Sciopero benzinai: Assoutenti “Protesta inattuabile con maltempo, prefetti precettino benzinai”

"Se lo sciopero non sarà revocato avvieremo un contro-sciopero chiedendo l'adesione di tutte le categorie interessate", spiega l'associazione

“Se lo sciopero sarà confermato i prefetti di tutta Italia devono intervenire per precettare i benzinai e costringere i distributori a rimanere aperti”. Lo afferma Assoutenti che rivolge un appello anche al Garante per gli scioperi. “Il maltempo che sta imperversando in Italia e l’allerta neve che interessa diverse regioni rendono del tutto inattuabile lo sciopero dei benzinai a prescindere da ogni ragione”, spiega il presidente Furio Truzzi.

L’associazione: “Garantire servizio nelle zone interessate dall’emergenza meteo”

Per tale motivo, aggiunge, “chiediamo ai prefetti di tutta Italia e al Garante degli scioperi di attivarsi per vietare la protesta del 25 e 26 gennaio, precettare i gestori e garantire il servizio specie in quelle zone del paese interessate dall’emergenza meteo. E, come preannunciato, se lo sciopero non sarà revocato avvieremo un contro-sciopero da parte dei consumatori chiedendo l’adesione degli autotrasportatori, dei tassisti e di tutte le categorie interessate”, conclude Truzzi