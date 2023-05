Sciopero mezzi pubblici 2 maggio, possibili disagi anche in Sicilia: gli orari

In programma oggi, martedì 2 maggio, lo sciopero dei mezzi pubblici in numerose città italiane. Ecco cosa accadrà in Sicilia.

Possibili disagi per i pendolari che si sposteranno utilizzando i mezzi pubblici locali nella giornata di oggi, martedì 2 maggio, a causa dello sciopero di quattro ore proclamato dal sindacato Confail-Faisal.

Anche in Sicilia, come nel resto del paese, è in programma lo stop organizzato dal sindacato degli autoferrotranvieri “contro l’indisponibilità delle associazioni datoriali a un ormai improcrastinabile confronto per gli adeguamenti essenziali da inserire nel contratto collettivo nazionale di lavoro”.

Sciopero mezzi pubblici, la situazione in Sicilia

Lo Sciopero toccherà i principali centri italiani come Milano, Roma e Napoli. A Catania si aggiunge anche la protesta indetta dalla segreteria provinciale del sindacato Faisa-Cisal. Lo stop dei mezzi pubblici ai piedi dell’Etna è stato confermato anche da AMTS.

Il personale aderente all’iniziativa incrocerà le braccia dalle ore 12 alle ore 16. Lo sciopero non è stato invece proclamato a Palermo, con il servizio che verrà regolarmente garantito.