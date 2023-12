Scivola in un dirupo ghiacciato e si ferisce, salvato 18enne

Il ragazzo è riuscito a farsi individuare dall'elicottero inviando segnali luminosi con il cellulare. L’intervento è stato complesso

Brutta avventura per un ragazzo di 18 anni che nel pomeriggio di ieri è scivolato su un pendio nevoso e ghiacciato sopra le baite di Sciucco, nel comune di Villa di Chiavenna, alla quota di 2400 metri, ferendosi. Ad intervenire i tecnici della stazione di Chiavenna del soccorso alpino, VII delegazione del Cnsas.

Trauma alla spalla

Il giovane aveva riportato un trauma alla spalla e non riusciva più a scendere in autonomia, ma è riuscito a chiedere aiuto e subito è stato inviato l’elicottero di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza decollato da Como, abilitato per il volo notturno. Nel frattempo, le squadre del Cnsas-Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Sagf-Soccorso alpino guardia di finanza si sono preparate per prestare supporto.

L’intervento dell’elicottero

Il ragazzo è riuscito a farsi individuare dall’elicottero inviando segnali luminosi con il cellulare. L’intervento è stato complesso, ma il ferito è stato recuperato con il verricello e portato a valle. Le operazioni si sono concluse in serata, con il rientro delle squadre.