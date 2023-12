Incidente frontale nell’Agrigentino, tre feriti: interviene l’elisoccorso

Per cause ancora da chiarire, due automobili si sono scontrate sulla strada provinciale che collega la statale 115, in contrada Piano Monaco.

Incidente stradale nella tarda serata di ieri (3 dicembre) a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. Per cause ancora da chiarire, due automobili si sono scontrate sulla strada provinciale che collega la statale 115, in contrada Piano Monaco.

L’arrivo dei soccorsi

Nel violento impatto tra le due vetture tre persone sono rimaste ferite. Lanciato l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi. Una coppia di coniugi anziani sono stati trasferiti all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Per un uomo di Caltabellotta, invece, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale “S.Elia” di Caltanissetta. Indagini in corso per chiarire la dinamica del sinistro.