Ancora un incidente sulla Statale 115, impatto tra auto: due feriti

Si è registrato un incidente stradale al chilometro 5 della Statale 115, nel tratto che collega Vittoria (RG) a Gela (CL).

Due i feriti.

Vittoria, incidente con feriti sulla Statale 115

Il sinistro è avvenuto intorno alle 8 del mattino di oggi, 29 novembre 2023. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrate due auto: due persone, una donna e un ragazzo, sarebbero rimasti feriti in seguito all’impatto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Vittoria e Comiso e gli agenti della polizia municipale di Vittoria per i rilievi del caso, i soccorsi e la gestione della viabilità. Traffico nell’area dell’incidente, gestito dal personale Anas. Presenti anche gli operatori del soccorso stradale per rimuovere le due vetture.

L’impatto ad Agrigento

Sulla Statale 115, ma ad Agrigento, si è verificato un altro incidente in mattinata: a scontrarsi, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, sono stati un furgone e un’auto. Si è registrato un ferito in seguito all’impatto. Sul posto è intervenuto – anche in questo caso – il personale dell’Anas per gestire il traffico, naturalmente rallentato a causa del sinistro.

Foto dell’incidente di Vittoria di Franco Assenza