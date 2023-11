Scontro auto-furgone sulla Statale 115: un ferito e traffico bloccato

Code e rallentamenti ad Agrigento dopo il violento impatto. Personale Anas sul posto.

Ennesimo incidente sulla Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” ad Agrigento: purtroppo si registra un ferito.

AGGIORNAMENTO ORE 11.50: L’Anas conferma che la normale circolazione è stata ripristinata.

Incidente sulla Statale 115, traffico in tilt ad Agrigento

Ecco la nota dell’Anas con le prime informazioni sul sinistro: “Sulla strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, il traffico è provvisoriamente bloccato al chilometro 193.400, ad Agrigento, per incidente. Per cause in corso di accertamento, una vettura e un furgone sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita”.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su una strada alternativa, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

L’impatto sulla Statale 117bis

Nella giornata del 28 novembre si è registrato un altro incidente stradale lungo la Statale 117bis Centrale Sicula, nel territorio di Enna: purtroppo, anche in questo caso, una persona è rimasta ferita in seguito al violento impatto tra un’auto e un mezzo pesante. Per diversi minuti il traffico è rimasto bloccato tra il chilometro 35.000 e il chilometro 43.400.

Nella mattinata di oggi, invece, si sono scontrate due auto in viale Europa a Messina. Anche in questo caso, c’è stato un ferito.

