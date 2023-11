Incidente con ferito sulla Statale 117bis, scontro auto-camion: traffico in tilt

Sinistro sulla Statale 117, traffico bloccato in provincia di Enna. Ecco la nota dell'Anas.

Si è registrato un incidente stradale lungo la Statale 117bis Centrale Sicula, nel territorio di Enna: purtroppo c’è una persona ferita.

Sul posto è intervenuto il personale Anas per gestire la viabilità.

Incidente sulla Statale 117bis, un ferito a Enna

Ecco la nota dell’Anas sul sinistro: “Sulla strada statale 117bis Centrale Sicula, il traffico è provvisoriamente bloccato tra il chilometro 35.000 e il chilometro 43.400, a Enna, per incidente. Per cause in corso di accertamento, una vettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita”. Non si conoscono, al momento, le condizioni del ferito.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Tragedia a Palermo

Ha avuto conseguenze tragiche un altro incidente registrato in Sicilia negli ultimi scorsi: dopo 5 giorni di agonia è morto il giovane Emanuele Magro, il 33enne investito da un pirata della strada in via Ernesto Basile a Palermo. Le sue condizioni erano apparse gravi da subito, fin dal primo trasferimento all’ospedale Civico dopo il terribile evento. La Procura del capoluogo siciliano ha aperto un’inchiesta per riuscire a risalire ai dettagli che hanno portato allo scontro.

Immagine di repertorio