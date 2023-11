Viene travolto e muore a 33 anni dopo 5 giorni di agonia all’ospedale Civico, aperta inchiesta

Scorrono le lacrime per la morte di Emanuele Magro. Sono in corso le indagini per risalire alla dinamica dell'accaduto.

Un giovane di 33 anni, Emanuele Magro, è morto cinque giorni dopo un incidente avvenuto in via Ernesto Basile a Palermo. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe stato travolto da un pirata della strada nella notte tra il 22 e il 23 novembre.

La ricostruzione dell’incidente

Il 33enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato all’ospedale “Civico” del capoluogo siciliano dove gli sono stati riscontrati diversi traumi.

Le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate con il passare del tempo, fino al decesso avvenuto nelle scorse ore. La Procura del capoluogo siciliano ha aperto un’inchiesta per riuscire a risalire ai dettagli che hanno portato al tremendo scontro.

I messaggi di cordoglio

Sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno affollando le bacheche social di amici e conoscenti. “Sto pensando quanto la vita è crudele! Caro Emanuele Magro abbraccia forte la tua mamma, che ti mancava tanto! Ragazzo con un anima buona a Dio amico mio riposa in pace!”, scrive Fina su Facebook.

“Te ne sei andato così all’improvviso, mancherai a tutte le persone che ti volevano bene e sono tante, tantissime perché tutti sapevano che ragazzo d’oro eri… non ci sono parole c’è solo tanta tristezza”, è il pensiero di Antonino.

