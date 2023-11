Neonata di 11 giorni morta all’ospedale dei Bambini: Procura apre l’inchiesta

Le due corse in ospedale e la tragedia: i genitori della neonata palermitana chiedono giustizia e verità. Si indaga per omicidio colposo.

Neonata di 11 giorni morta all’ospedale dei Bambini di Palermo: la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti.

A presentare l’esposto e a chiedere di far luce sul caso sono stati i genitori, entrambi palermitani.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Neonata morta a Palermo, scattano le indagini

Rimane ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, così come la causa del decesso della piccola Anna, morta all’ospedale dei Bambini lo scorso 4 novembre. Pare che la bimba abbia accusato dei sintomi come pallore, mancanza di tono muscolare e difficoltà respiratorie circa una settimana dopo la nascita. Il parto cesareo della madre, secondo le prime indiscrezioni sul caso, era andato bene.

I primi sintomi si sarebbero manifestati il 2 novembre. Dopo un primo accesso al Pronto Soccorso, i medici non avrebbero riscontrato patologie particolari e avrebbero rimandato i genitori e la neonata a casa. Appena 48 ore dopo, però, i sintomi si sarebbero ripresentati. La seconda corsa in ospedale, però, si è conclusa in tragedia: pare che, a causa del ritardo dell’ambulanza, i genitori abbiano deciso di andare al Di Cristina autonomamente; un tentativo purtroppo vano, poiché i tentativi dei medici di rianimare la piccola si sono rivelati inutili.

L’autopsia

La neonata sarebbe stata dichiarata morta all’ospedale di Cristina di Palermo, ufficialmente per “arresto cardio-circolatorio”. Sono ancora tanti, però, i dettagli da comprendere della tragica vicenda. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, disponendo anche il sequestro delle cartelle cliniche della neonata nei due ospedali coinvolti (l’ospedale Civico e quello dei Bambini).

L’autopsia è stata eseguita, ma per i risultati e maggiori dettagli sulle cause del decesso servirà ancora del tempo. Così come per sapere se la piccola si sarebbe potuta salvare. Proseguono le indagini anche su un altro caso che ha interessato però l’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dove un bimbo è nato morto dopo un parto d’urgenza alla 38esima settimana di gestazione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio