Paura in viale Europa, scontro tra due auto: una si ribalta, c’è un ferito

Mattinata movimentata a Messina, dove due auto sono finite in collisione. Una persona è stata trasportata in ospedale.

Un nuovo incidente stradale si è verificato in Sicilia, precisamente lungo viale Europa a Messina. Il sinistro è avvenuto stamattina attorno alle ore 7, con due automobili che si sono scontrate violentemente all’altezza di un incrocio. A riportare i fatti sono i colleghi di Tempostretto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Una delle due auto, dopo l’impatto, si sarebbe anche ribaltata sulla carreggiata. Sul luogo dove si è verificato l’incidente si sono presentati i sanitari del 118 per soccorrere gli occupanti. Una persona sarebbe rimasta ferita e, per questo, è stata portata in ospedale per accertamenti.

Soltanto poche ore prima, lungo la SS640, si è verificato un altro incidente con il ribaltamento di un’auto.

Nell’occasione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe rimasto miracolosamente illeso dopo essere finito contro i guardrail che delimitano la carreggiata ed essersi capovolto.