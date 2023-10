A Scoglitti ripartiranno i lavori del nuovo Lungomare Riviera Lanterna

Appaltato il secondo stralcio dei lavori per il Riviera Lanterna: quasi due milioni di euro che serviranno a prolungare pista ciclabile e area pedonale e a rifare interamente arredi e verde urbano

SCOGLITTI (RG) – Sono stati appalti i lavori per la prosecuzione del lungomare Riviera Lanterna di Scoglitti. Si tratta di un passo importante verso la rigenerazione urbana di questa località balneare iniziata nel mese di agosto con l’inaugurazione del primo tratto del lungomare e dell’area della piccola pesca, opere fondamentali per la vivibilità e il turismo della frazione di Vittoria.

L’importo del progetto ammonta a 1.907.382,00 euro. Le risorse finanziarie provengono dal Pnrr missione 5 componente 2 investimento 2.1: Investimenti in Progetti di Rigenerazione Urbana, volti a contrastare situazioni di emarginazione e degrado sociale. La ditta Caltagirone Mario Ugo Giovanni di Mussomeli (Cl) si è aggiudicata l’appalto per 1.066.395,41 euro con un ribasso del 34,01% sull’importo a base d’asta di 1.344.321,29 euro.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto poiché siamo stati in grado di aggiudicare rapidamente i lavori – ha dichiarato Francesco Aiello, sindaco di Vittoria -. Adesso si procede con celerità per assicurare che tutto sia pronto ad accogliere i turisti la prossima estate. L’obiettivo prioritario di questa amministrazione è quello di valorizzare Scoglitti, conferendo un’immagine ancora più elegante e invitante a questa località. Questa Amministrazione risponde con i fatti alle critiche piovute da ogni dove, la rinascita di questa città passa attraverso opere come queste che, ovviamente, per essere realizzate richiedono i tempi necessari. Quello che importa è consegnare alle future generazioni di questa città un ambiente urbano bello e confortevole”.

“Questo finanziamento rappresenta un importante passo avanti nella trasformazione di Scoglitti in una località ancora più accogliente e attraente. Diamo continuità alla rinascita della frazione iniziata questa estate”, ha aggiunto Salvatore Avola, assessore con la delega al turismo ed alla frazione di Scoglitti.

“Sin dal primo giorno del nostro insediamento avevamo trovato l’attuale lungomare in uno stato di blocco – ha detto dal canto suo Giuseppe Nicastro, assessore ai Lavori Pubblici -. La nostra Amministrazione, guidata dal sindaco Aiello, si è messa subito al lavoro per completare l’attuale opera e immediatamente creare le condizioni per avviare il secondo stralcio dei lavori. Dalle parole ai fatti. Il cantiere si estenderà fino alla via Bassanesi, coinvolgendo un tratto significativo del lungomare”.

“I lavori – ha specificato – riguarderanno il prolungamento della pista ciclabile, l’area pedonale, gli arredi urbani e le essenze arboree. Grazie al sostegno finanziario dei fondi del Pnrr (somme ottenute dalla legge di bilancio del Governo precedente transitati nella misura del Pnrr), il progetto di miglioramento di questa area balneare sta procedendo con successo”.

“È stato un grande sforzo sinora, ma non ci fermeremo qui. Continueremo a lavorare instancabilmente per cercare di reperire ulteriori risorse da destinare al terzo stralcio e, quindi, per completare l’opera come da progetto iniziale”, ha concluso Nicastro.