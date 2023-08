Scoglitti “rinasce” con il nuovo lungomare

Inaugurate la passeggiata lungo la riviera Lanterna e l’area della piccola pesca. Il sindaco Aiello: "Scoglitti vuole diventare punto di riferimento della balneazione nazionale"

VITTORIA – “Continua il percorso di rinascita che abbiamo attuato. Oggi inauguriamo il nuovo lungomare della Riviera Lanterna e l’area della piccola pesca, opere fondamentali per la vivibilità e il turismo di Scoglitti”, è il commento del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, in un giorno felice per i cittadini e per i turisti. A Scoglitti si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo lungomare della Riviera Lanterna e dell’area della piccola pesca. Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco Aiello, il senatore Salvo Sallemi, la Giunta municipale e le autorità civili e religiose.

Il progetto, redatto inizialmente dall’architetto Giovanni Musica, nel periodo in cui era sindaco Giuseppe Nicosia era stato poi modificato durante la sindacatura Moscato. I lavori sono stati avviati nel mese di febbraio 2021, durante il commissariamento. La cerimonia di inaugurazione ha avuto inizio in piazza Andrea Castelli, è proseguita con la passeggiata inaugurale da piazza Sorelle Arduino dove è stata presentata l’area destinata alla “Piccola pesca” in cui ci sarà la vendita del pescato fresco. La terza tappa si è svolta al Lungomare Lanterna con il taglio del nastro e la benedizione da parte del parroco della chiesa S. Maria di Portosalvo, don Robert Dynerowicz.

“Ringrazio tutte le professionalità tecniche che hanno contribuito alla realizzazione di queste opere – ha continuato il sindaco – che mettono in gioco l’intero territorio che vuole diventare uno dei punti di riferimento della balneazione nazionale. È in appalto il secondo lotto del lungomare che arriverà fino all’hotel Mida. Inoltre l’intera riviera avrà una pista ciclabile”.

La serata è stata arricchita dall’esibizione di alcuni artisti di strada: varietà comico (clowneria, giocoleria ed equilibrismo), uno spettacolo interattivo con bolle di sapone, il Mix comic show, con interventi di magia comica e ventriloquia. E ancora, ballon artist e una postazione con lo zucchero filato. Inoltre l’animazione musicale con l’arpa e la voce di Ginevra Gilli, la fisarmonica di Riccardo Cimino e il sax contralto di Davide Amarù insieme al sax soprano di Lillo Bonvissuto. L’ultima parte della serata è stata dedicata all’astronomia con l’osservazione guidata del cielo con telescopi a cura di Astronomitaly.

Nelle ore precedenti all’inaugurazione, a proposito del nuovo lungomare, sono intervenuti gli esponenti di Fratelli d’Italia: il senatore Salvo Sallemi e i componenti del gruppo consiliare Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi.

“Da figlio di questa città – ha detto dal canto suo Sallemi – non posso che essere soddisfatto quando vengono consegnate opere pubbliche fondamentali per la vivibilità e il turismo. Di certo sono stati rilevanti i ritardi che ci hanno portato a consegnare a Scoglitti due opere attese da tanto, troppo, tempo e che a estate ormai inoltrata non possono rappresentare lo sprint per questa stagione. L’amministrazione Aiello ha fatto il suo dovere. La lungimiranza e l’attivismo dell’amministrazione Moscato hanno invece permesso di consegnare alla città la mole più imponente di opere pubbliche dell’ultimo mezzo secolo”.

“Grazie alla visione di quella amministrazione sono stati presentati progetti e approvati finanziamenti per migliaia di euro per il lungomare, con la presentazione del progetto esecutivo e il recupero dei fondi ex Insicem, per la piccola pesca con 690mila euro tramite i fondi Po Feamp. Senza dimenticare il Parco di Ponente, l’ex mattatoio, piazza Cesare De Bus, la cittadella sportiva Emaia”.

“Siamo presenti in un giorno felice per la città – hanno aggiunto i consiglieri comunali –. Ricordiamo benissimo come uno degli ultimi atti della amministrazione Moscato, nell’estate del 2018, fu la consegna del progetto esecutivo del lungomare. Oggi, con ritardi che abbiamo denunciato a più riprese, finalmente l’opera è stata consegnata e permetterà a Scoglitti di avere una visione turistica, moderna e proiettata al futuro dopo decenni di abbandono, lassismo, abusivismo edilizio e mancanza di servizi”.

“Questa amministrazione ha ereditato una mole di fondi molto ingente eppure non riesce ad avere una visione per Vittoria e Scoglitti. La stagione estiva in tono minore, l’assenza di visitatori persino dalle città della provincia, la mancanza di un cartellone in grado di riempire le piazze sono dati di fatto. Auspichiamo che la piccola pesca, rinnovata e funzionale, e il lungomare possano segnare un cambio di passo per il futuro”.