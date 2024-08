Annegato a 17 anni per salvare un amico, dolore per la morte di Alex a Scoglitti: “Un eroe”

Sotto shock la comunità. Il giovane è una delle tre persone annegate nel fine settimana in Sicilia.

Dolore a Scoglitti (Vittoria, in provincia di Ragusa), dove il 17enne Alessandro Capuzzello – detto “Alex” – è morto annegato in mare durante una normale domenica in spiaggia assieme agli amici.

Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Scoglitti, il 17enne Alex Capuzzello morto annegato

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 17enne si sarebbe tuffato in mare – nonostante le forti correnti marine – e sarebbe annegato nel tentativo di salvare un amico in difficoltà. Inutili i tentativi di soccorso e la corsa in ospedale.

Il cordoglio

Sono tantissimi i messaggi d’addio per il giovane Alex Capuzzello, deceduto sotto gli sguardi sconvolti dei bagnanti di Scoglitti a soli 17 anni. Tra questi c’è quello della cugina, che sui social scrive: “Riposa in pace Alex. Cugino, un grande Eroe. Condoglianze alla famiglia”.

Fine settimana tragico

Purtroppo Alex Capuzzello non è l’unico a essere morto annegato in Sicilia nel corso del fine settimana. Altre due tragedie hanno sconvolto il primo fine settimana di agosto.

La prima ha interessato il lido Rossello a Realmonte (AG), dove un uomo di 58 anni – Gaspare Alessi – è morto per annegamento, presumibilmente dopo essere stato colpito da malore mentre si trovava in mare. Sotto shock la comunità di Favara, paese d’origine della vittima.

Tra Marsala e Petrosino, nel Trapanese, invece, ha perso la vita una donna di 65 anni. Sarebbe stata travolta dalle forti correnti marine e, nonostante l’intervento dei soccorsi, per la malcapitata non c’è stato nulla da fare.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Foto da Facebook