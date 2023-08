Ritornato a casa Joseph Magrì, dopo tre giorni di ansia per la sua scomparsa

È ritornato a casa il giovane che era scomparso a Catania

Il ragazzo di circa 20 anni che dalla scorsa domenica, il 20 agosto, ha fatto perdere le sue tracce è rientrato a casa. Dunque i tre giorni di ansia in attesa del suo ritrovamento sono finiti nel migliore dei modi. Al momento della scomparsa i primi a lanciare l’allarme sui social, in particolare Facebook, era stata la sorella seguita da parenti e amici.

Il ritorno a casa

Sempre la sorella di Joseph Magrì ha comunicato nelle ultime ore che il fratello è tornato a casa ed è tutto a posto. Quindi un sospiro di sollievo per la famiglia e per tutta la comunità di Catania che si era unita in modo solidale per la diffusione della foto in modo da accelerare le ricerche.