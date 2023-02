Edilizia scolastica, a Palermo scoppia la protesta degli studenti del Liceo “Regina Margherita”

Protestano gli studenti del Liceo Regina Margherita di Palermo.

I motivi della protesta

Sono scesi in piazza, questa mattina, per manifestare il loro disappunto per il mancato coinvolgimento nei processi decisionali che hanno portato alla decisione da parte della Città Metropolitana di demolire e ricostruire il plesso distaccato “Cascino“, che si trova a piazza Casa Professa, a causa della mancanza dei requisiti antisismici.

La risposta della consigliera comunale Di Gangi

“Sono stata anche io stamattina in strada con gli studenti e le studentesse dell’Istituto Regina Margherita, perché ritengo che la loro volontà di essere coinvolti in riferimento al possibile abbattimento del Plesso Cascino sia sacrosanta, che vada rispettata e che sia una vera e propria opportunità per le Istituzioni sapere di poter contare su una comunità scolastica che vuole dialogare e prendersi cura della loro realtà, non trascurando il fondamentale aspetto della presenza nel quartiere e del rapporto col territorio. Tutte rivendicazioni che accompagnerò, dove possibile, mettendo a loro disposizione il mio ruolo istituzionale”, dichiara la consigliera comunale, Mariangela Di Gangi.