Semina il panico in un market con la pistola in pugno: protagonista un 15enne

La fuga del giovane è durata poco: la polizia lo ha presto identificato e arrestato.

Un blitz in piena regola con tanto di pistola in pugno. A terrorizzare cassiere, impiegati e clienti di un negozio cinese in via Paolo Sarpi a Milano, insieme a un complice poi scappato, un baby rapinatore di soli 15 anni di origini ungheresi. Per lui però, la fuga ha avuto breve durata: la polizia lo ha infatti rintracciato e tratto agli arresti.

La dinamica

A subire l’aggressione, poco prima delle 20.30 di sabato 3 giugno, come reso noto dalla questura, i due malviventi, entrati all’interno di Chineat. A volto coperto e con la pistola in pugno, uno dei due ha minacciato il titolare mentre l’altro si è fatto consegnare l’incasso.

La reazione

Decisiva la reazione del titolare dell’esercizio che, insieme a dipendenti e passanti, ha bloccato a terra il rapinatore con le banconote. Quello armato di pistola è riuscito a scappare.