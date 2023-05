Serie A, Pogba: “Anno terribile, grazie alla Juve e ai tifosi per il supporto”

Paul Pogba ha voluto inviare un messaggio a tutti i tifosi bianconeri dopo la negativa stagione vissuta a causa dei tanti problemi fisici

Una stagione disgraziata quella 2022-2023 per Paul Pogba.

Il centrocampista francese, tornato in pompa magna alla Juventus la scorsa estate, è stato infatti perseguitato dai problemi fisici, che ne hanno pregiudicato gravemente presenze e rendimento in campo.

Dalla lesione al menisco a luglio con successiva terapia conservativa fallita ed operazione chirurgica a novembre, sino alle noie muscolari persistenti, l’ultima delle quali ha messo fine anzitempo allo sfortunato campionato del fuoriclasse transalpino.

Paul Pogba: “Ho imparato tanto quest’anno, voglio riportare i trofei alla Juve”

Pogba ha voluto così rivolgere un messaggio a tutti i tifosi bianconeri sui propri social, promettendo di ritornare al top della condizione in vista della prossima stagione.

“Ciao a tutti, penso che sia un buon momento per parlare dopo tutto questo silenzio – le parole di Pogba – Prima di tutto un riassunto sulla mia stagione, un anno molto molto complicato, con tanti problemi sul campo. Come sapete è stato un anno molto difficile per me ed ho cercato di rifugiarmi in quello che amo, il calcio. Ma è stato difficile perché fisicamente ho avuto tanti problemi: adesso non mi resta che essere paziente, mentalmente va sicuramente meglio, grazie a Dio. Un grazie anche a voi che mi supportate, e anche grazie a voi che riesco a star su di morale e non vedo l’ora di tornare a giocare. Quest’anno è stato non da dimenticare, ma in cui ho imparato molto. Mi aiuterà a tornare molto più forte. Farò dei mio meglio per tornare, per aiutare la Juve, per conquistare titoli: era il motivo per cui ero tornato. Farò del mio meglio. Sono pronto per tornare al top“.

