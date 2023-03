Serradifalco, 75enne in manette: ha colpito la moglie con l’accetta

A raccontare tutto ai carabinieri è stata la figlia della coppia

Una violenza cieca, che per poco non è costata la vita alla moglie, finita in condizioni critiche all‘ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. E’ successo mercoledì scorso a Serradifalco, dove un uomo di 75 anni, dopo avere impugnato un’accetta, ha inferto colpi violenti, in varie parti del corpo, alla consorte. Ferite al seno, ad un occhio e al volto.

Per lui l’arresto, convalidato dal gip del tribunale di Caltanissetta Valentina Balbo, con l’accusa di tentato omicidio aggravato. A raccontare tutto ai carabinieri, chiamati da alcuni residenti accorsi sul luogo del misfatto attirati dalle urla, è stata la figlia della coppia.