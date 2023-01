Sette milioni di euro per le strade della provincia di Enna

Il Libero Consorzio comunale ha messo a disposizione 3,5 milioni di euro per alcune arterie della zona Nord dell’ennese e altrettante risorse per ulteriori collegamenti viari presenti nella zona Sud

ENNA – Il Libero Consorzio comunale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la manifestazione d’interesse per la realizzazione di 14 progetti che riguardano la manutenzione straordinaria di altrettante strade presenti sul territorio ennese.

Nello specifico, gli interventi si dividono in due blocchi: il primo riguarda la manutenzione di alcuni tratti ammalorati di sette arterie ricadenti nel versante sud del territorio; il secondo attiene ad altrettanti progetti da realizzare nell’asse viario del versante Nord. Per ciascun blocco sono stati messi a disposizione 3,5 milioni di euro, risorse appartenenti al bilancio dell’Ente e provenienti dalla vendita degli immobili divenuti sede dell’Università Kore.

Come reso noto dagli uffici dell’Ente intermedio, per ciascun gruppo di interventi sono già pervenute duecento e più richieste da parte delle imprese interessate. Adesso, in seguito a un’indispensabile verifica delle stesse, l’ufficio Gare del Libero Consorzio provvederà a sorteggiarne venti per passare poi successivamente alla gara definitiva.

Gli interventi per il versante Nord riguarderanno nello specifico tratti della Sp 21, territorio di Agira; Sp 22, nei confini di Gagliano Castelferrato e Agira; Sp 100 in zona Gagliano Castelferrato; Sp 34 tra Gagliano Castelferrato e Nicosia; Sp 18 nei territori di Nicosia, Agira, Nissoria e Sp 23B all’interno dei confini di Catenanuova e Regalbuto. I progetti – che saranno seguiti dal direttore dei lavori, Vincenzo Tuminelli, e dal responsabile unico del procedimento, Salvatore Ragonese – riguardano nello specifico la sistemazione del piano viario nei tratti più dissestati, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e la sostituzione della barriere di sicurezza.

A seguire i cantieri per l’altro blocco di interventi, ricadente nella zona Sud, sarà Gaetano Alvano in qualità di direttore e Mario Perticaro come responsabile unico del procedimento. In questo caso, si prevedono interventi sulle direttrici stradali costituite dalle strade provinciali numero 7A nel territorio di Leonforte; 7B all’interno dei confini di Assoro e Leonforte; Sp 10, 96, 109 nella zona di Pietraperzia; Sp 39 tra Leonforte, Nicosia e Catenanuova e infine Sp 16 nel territorio di Piazza Armerina.