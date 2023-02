Al Voto! Al Voto!

Voto nel 2023 in una Sicilia "stanca" e poco speranzosa nel futuro: il commento.

Dopo il voto di Palermo, quello delle nazionali e quello delle regionali, la Sicilia torna al voto. Ma la gente lo sa? E soprattutto la politica sa quanto è ormai stanca e delusa di votare la gente di Sicilia?

In questo clima, nonostante l’orda barbarica di liste e candidati, che si tradurranno in lenzuoli a due piazze sulla scheda elettorale, il rischio che tutta questa massa di cellulosa diventi carta straccia per assenza di votanti è altissimo.

Le aspettative che le persone hanno nelle capacità politiche ed amministrative della classe dirigente isolana non sono mai state così basse. Se si chiede alle comunità al voto se pensano che una nuova amministrazione – di qualunque colore – possa risolvere i problemi cittadini, la risposta è assolutamente di diniego. La politica che per decenni sembrava inefficiente, ora sembra pure inefficace.

Il Governo regionale, con una mossa quasi a sorpresa, anticipa il voto di due settimane sulla data ultima. Potrebbe essere una mossa vincente, se il centrodestra avesse già trovato le quadre, soprattutto sui comuni più importanti al voto come Catania e Siracusa. Tanto il centrosinistra è in alto mare, con il PD che pensa solo a primarie interne e non ai candidati da presentare al voto amministrativo. E, invece, proprio il centrodestra non ha ancora deciso nulla.

La Lega di Sammartino, che non aveva mai fatto mistero delle aspirazioni riguardanti Valeria Sudano, va in volata tirando fuori la candidatura. Ciò fa irritare gli altri manovratori del centrodestra, che sono costretti ora a inseguire come su un passo dolomitico, o meglio come una cronoscalata a Piano Provenzano. Che farà ora Fratelli d’Italia? Metterà in campo Parisi, per poi ritirarlo dopo un braccio di ferro con i leghisti su una posizione terza? E soprattutto Diabolik Lombardo metterà in scacco Luca Ginko? Si intravedono, oltre a sfide politiche, anche sfide generazionali.

E a Siracusa? Lì in teoria qualcuno in campo già c’è, il sindaco terzopolista Francesco Italia, che è concentrato a fare le liste e non si cura, come l’altra volta, delle alleanze. La cosa gli portò fortuna e non è detto che non si ripeta. Con la poca politica che c’è la fortuna diventa fattore determinante. Se l’invocato Avvocato Titti Bufardeci, che ha sempre sostenuto con riconosciuta serietà di non candidarsi, mantiene le sue determinazioni per il centrodestra trovare una quadra diventa arduo e l’ipotesi ognuno per sé, con il poco tempo a disposizione e le varie divaricazioni, anche dentro i partiti, potrebbero farci vedere un film già visto, il ballottaggio. E su quello il ciclista Italia ha già dimostrato di avere sprint.

Il voto è stato anticipato ma la fretta solitamente fa i gattini ciechi.

Così è se vi pare.