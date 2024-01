Sicilia, parte operazione “Stazioni Sicure”: controlli a tappeto negli scali ferroviari

Polfer al lavoro con il concorso dei militari dell'Esercito Italiano

859 persone controllate, 216 bagagli ispezionati, 81 agenti impegnati in 71 scali ferroviari della Sicilia: questi sono i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia. Si tratta della prima giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”. Iniziativa organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nella giornata del 17 gennaio 2024. La finalità dell’operazione, svoltasi sotto il coordinamento della Sala Operativa della Polfer, è incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite. A Palermo, è avvenuta anche con il concorso dei militari dell’Esercito Italiano impiegati, dallo scorso mese di novembre, a supporto dei dispositivi di controllo e sicurezza messi in campo dalla Polizia Ferroviaria.

Il fiuto di King

Gli agenti Polfer della Sicilia, equipaggiati con metal detector e palmari, e con il supporto delle unità cinofile della Questura di Palermo e Catania e della Guardia di Finanza per la stazione di Messina, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e nel deposito bagagli della stazione di Palermo centrale. A Palermo, il fiuto del cane poliziotto King ha consentito di individuare, tra i tanti passeggeri appena scesi da un treno, un giovane in possesso di una modica quantità di hashish.

Comportamenti illeciti

7 le sanzioni elevate di cui 5 ai sensi del Regolamento di Polizia Ferroviaria. Sanzionate dagli agenti della Polfer di Taormina e di Catania due persone prive di biglietto, Altre due persone, nelle stazioni di Catania e Messina, sorprese invece dagli agenti mentre attraversavano i binari senza munirsi del sottopassaggio. Infine, ad Agrigento, contravvenzione elevata nei confronti del proprietario di un gregge di pecore. Pascolava nelle vicinanze della linea ferroviaria tanto che alcuni ovini venivano travolti da un treno in transito.