Controlli Polfer in stazioni, rintracciato minore straniero solo a Messina

Una persona indagata, 749 controllate, 189 bagagli ispezionati, una sanzione elevata, 62 agenti impegnati in 52 scali ferroviari della Sicilia. E’ il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la dodicesima giornata dell’anno dedicata a ‘Stazioni Sicure’, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia ferroviaria, per incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite.

Gli interventi della Polfer

Gli agenti della Polfer della Sicilia, con il supporto delle unità cinofile della Questura di Catania e Palermo, e della Guardia di finanza di Messina, e sotto il coordinamento della centrale operativa compartimentale della Polfer della Sicilia, hanno effettuato controlli nei maggiori scali ferroviari della Regione, sui treni e in un deposito bagagli, supportati da metal detector e smartphone di ultimissima generazione che hanno consentito di velocizzare le verifiche. A Palermo gli agenti a bordo treno hanno denunciato in stato di libertà una persona per inottemperanza all’obbligo di dimora. A Messina, invece, è stato rintracciato un minore straniero non accompagnato che è stato affidato a una struttura per accoglienza.