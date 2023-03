Siracusa, avviso pubblico per medico competente per servizio sorveglianza: i requisiti

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana

Il Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana ha reso noto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza per il territorio di Siracusa. La data di scadenza è il 6 aprile 2023 alle ore 13.

I requisiti

Il candidato deve essere in essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; di godere dei diritti civili e politici; di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; di non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; di non essere stati interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; di non aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti; di non essere stati inibiti per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione.

Come inviare la domanda

La domanda potrà essere inviata entro i termini di scandenza dell’avvisto pubblico, via posta, al Dipartimento Regionale sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 16 – Servizio per il Territorio di Siracusa, Via S. Giovanni alle Catacombe, 7 96100 Siracusa o via mail a servizio.sr.svilupporurale@pcert.postecert.it.