Siracusa, fronte scuola-imprese per l’occupazione giovanile

Federalberghi Siracusa al lavoro per trovare nuove sinergie con gli istituti scolastici che puntino a offrire migliori opportunità ai ragazzi dell’alberghiero e aiutino le aziende a trovare personale

SIRACUSA – Creare nuove opportunità di lavoro per i giovani degli istituti alberghieri e dare una risposta alle attività presenti nel territorio provinciale aretuseo grazie ad una stretta sinergia tra imprese e scuole. È quanto ha proposto il presidente di Federalberghi Siracusa, Andrea Carpenzano, nel corso del convegno “Turismo e ristorazione: giovani, formazione e lavoro” organizzato dall’Istituto Alberghiero “Federico II di Svevia” e dal gruppo editoriale Futura Company.

Alla tavola rotonda sui giovani, la formazione e l’inserimento lavorativo nel settore turistico e del comparto dell’Ho.re.ca. (Hotel, restaurant e catering) hanno preso parte operatori della formazione di settore, del giornalismo specializzato, degli imprenditori dei comparti dell’accoglienza turistica e della ristorazione. Oggi a fronte di concrete possibilità di crescita dei comparti legati al turismo nella città aretusea che nel 2022 ha eguagliato le presenze del 2019 con una proiezione di superamento nell’anno in corso, tocca fronteggiare il deficit di risorse umane qualificate nel campo dell’ospitalità alberghiera e della ristorazione.

“Le due maggiori criticità che i settori del turismo e della ristorazione affrontano in questo periodo – ha dichiarato Andrea Carpenzano nel corso del suo intervento – sono le difficoltà nel reperimento del personale e la necessità di creare rapporti più funzionali e concreti tra mondo del lavoro e scuole. Il rapporto Svimez 2022 dice che nel Mezzogiorno solo un giovane su tre è occupato e che la dispersione scolastica supera il 16%. Sono numeri che oltre a farci riflettere devono spingere tutti noi a cercare soluzioni e azioni concrete da mettere in campo per aumentare le opportunità di lavoro per i giovani e per rendere più semplice alle aziende reperire personale che sia formato adeguatamente e consapevole di cosa voglia dire lavorare in una struttura ricettiva o un ristorante”.

Il presidente di Federalberghi ha avanzato le proprie proposte per superare le criticità sollecitando la creazione di un tavolo tecnico di confronto che coinvolga scuole e aziende.

“Il futuro dei nostri giovani passa dalla capacità di offrire loro una formazione capace di tenere in considerazione le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei ragazzi che vogliono fare questo mestiere – ha proseguito Carpenzano -. Ritengo sia indispensabile rivedere il sistema dell’ex alternanza scuola/lavoro e avviare un tavolo di confronto per elaborare una seria programmazione dei progetti e individuare insieme i periodi migliori in cui avviarli”.

“Il nostro traguardo deve essere una formazione funzionale, che sia davvero utile ai ragazzi e li renda consapevoli di cosa voglia dire lavorare nel mondo del turismo e della ristorazione – ha concluso il presidente di Federalberghi Siracusa – . Bisogna anche programmare le attività in periodi come i mesi tra settembre e febbraio quando all’interno delle aziende può esserci più tempo e attenzione per i ragazzi rispetto ai periodi più caldi delle stagioni turistiche. Solo così l’alternanza scuola/lavoro può diventare un seme che noi piantiamo oggi per consentire domani ai nostri giovani di coglierne i frutti”.