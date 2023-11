Sorpreso a spacciare crack, arrestato 27enne nel Siracusano

L’Autorità giudiziaria aretusea, dopo la convalida, ha applicato all'arrestato la misura cautelare della custodia in carcere

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 27enne del luogo per

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di crack a un assuntore, anch’egli di Siracusa.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione personale il 27enne è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina, 10 di crack, 7 di marijuana e 1 di hashish, per un peso complessivo di circa 15 grammi, oltre alla somma di 460 euro ritenuta provento di spaccio. L’Autorità giudiziaria aretusea, dopo la convalida, ha applicato all’arrestato la misura cautelare della custodia in carcere.