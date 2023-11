Marijuana in casa: arrestato 55enne nel Messinese

I carabinieri di Terme Vigliatore hanno arrestato, in flagranza di reato, un 55enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri di Terme Vigliatore (ME) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 55enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, infatti, i militari hanno trovato e sequestrato oltre 80 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione, un bilancino di precisione, un taglierino, materiale per il confezionamento e 170 euro ritenuti provento dell’illecita attività. La droga è stata inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio e l’uomo trasferito nella Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

