Sortino, lavori in corso nel segno della sostenibilità

Procedono gli interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione di alcune strutture pubbliche. Tra questi, il completamento del Cine Teatro Italia con i finanziamenti del Pnrr

SORTINO – Sono in corso a Sortino una serie di interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione di alcune strutture pubbliche. Uno di questi riguarda il plesso scolastico “Columba”. Il Comune, grazie a un finanziamento di 87 mila euro con fondi Pocs (Piano operativo coesione e sviluppo), integrato con fondi del Bilancio comunale, ha provveduto all’affidamento dei lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico.

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza adeguata a coprire il fabbisogno energetico della struttura e la sostituzione dei corpi illuminanti attuali con lampade a Led ad alta efficienza e basso consumo. Detto intervento segue la sostituzione della caldaia a gasolio con una caldaia a condensazione, e gli interventi di efficientamento e di adeguamento tecnologico della palestra dello stesso istituto che la hanno reso moderna, accogliente e tecnologicamente all’avanguardia.

Progetto di riduzione dei consumi energetici

Tutto ciò rientra nel progetto di riduzione dei consumi energetici e di rispetto dell’ambiente che il Comune ibleo sta portando avanti. E se nella scuola Materna di via Pantalica l’impianto fotovoltaico è già attivo e funzionante, si sta provvedendo anche all’attivazione degli impianti fotovoltaici della scuola Materna di viale Mario Giardino, dell’asilo nido e della palestra del Plesso Columba. Sempre nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico sono stati completati quelli relativi al Cine Teatro Italia finanziati dal Ministero della Cultura con fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), con l’installazione di un impianto fotovoltaico da 20 kw con accumulo storage, la realizzazione di un cappotto termico da 12 cm, la realizzazione di un impianto di raffreddamento/riscaldamento con pompe di calore elettriche.

La riapertura al pubblico della struttura si è avuta il 19 maggio, in occasione di un evento organizzato dalla Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Siracusa, per festeggiare le iscrizioni al Reis (Registro eredità immateriali della Sicilia) della provincia di Siracusa.

“Io e l’assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Bastante – ha dichiarato il primo cittadino Vincenzo Parlato, – siamo molto soddisfatti di questo intervento che ha permesso di rendere più accogliente e confortevole il Teatro garantendo un consistente risparmio energetico”.

Infine, a breve, verrà avviato un cantiere di lavoro finanziato per un importo di 120.338,00 euro, dall’assessorato regionale della Famiglia per i lavori di sistemazione dei muri e della pavimentazione del viale Centrale nell’orto del convento dei Frati Cappuccini. Il cantiere prevede l’assunzione di 15 lavoratori per un totale di 81 giorni, oltre a due tecnici per la Direzione del cantiere e a 2 operai qualificati. Gli interventi consentiranno di abbellire l’orto del Convento con l’obiettivo di renderlo al più presto fruibile ai cittadini.

“Un esempio concreto della collaborazione tra il Comune e la provincia dei Frati Cappuccini, finalizzata alla tutela dello splendido patrimonio storico artistico della nostra città – ha detto il sindaco Parlato -. Ringrazio l’Ufficio tecnico del Comune, che ha provveduto a fornire il supporto amministrativo e alla redazione del progetto esecutivo”.