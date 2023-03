Sortino punta sull’efficientamento energetico

Dopo la scuola materna e il Municipio storico, il via agli interventi del Centro anziani e del Centro sociale giovanile. Il sindaco Parlato: "Rendiamo moderne e accoglienti altre due strutture"

SORTINO (SR) – Continua il percorso verso l’efficientamento energetico intrapreso dal Comune di Sortino.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha raggiunto quota quattro interventi finanziati grazie all’Avviso Cse – Comuni per la Sostenibilità e per l’Efficienza energetica del ministero dell’Ambiente del 4 ottobre 2022 per “la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici delle Amministrazioni comunali” che ha una dotazione complessiva di 320 milioni di euro.

“Dopo la scuola materna di Via Pantalica, ed il Municipio storico – ha dichiarato soddisfatto l’sssessore ai Lavori pubblici dell’Ente, Vincenzo Bastante – siamo stati beneficiari di altri 216.081,09 euro che serviranno per efficientare, attraverso la sostituzione degli infissi con moderne chiusure a taglio termico, il Centro diurno anziani di Via C. Battisti ed il Centro sociale giovanile di Via Aldo Moro”.

“Stiamo profondendo il massimo sforzo e impegno per reperire risorse extra Bilancio partecipando a tutti i bandi regionali e nazionali – ha aggiunto il sindaco Vincenzo Parlato – e per i risultati raggiunti dobbiamo dare atto dell’ottimo lavoro di squadra dell’Ufficio tecnico comunale”.

“Con questi due interventi – ha continuato il primo cittadino – puntiamo a rendere accoglienti e moderne due importanti strutture destinate a punti di aggregazione sociale e culturale, che potenzieremo e valorizzeremo ancora di più”.

“Al Centro anziani – ha sottolineato ancora Parlato – dopo la sostituzione della vecchia caldaia a gasolio, obsoleta ed inquinante, con una nuova caldaia a metano a condensazione molto più potente ed economica, grazie alla sostituzione delle vecchie aperture con nuovi infissi migliorerà sensibilmente la prestazione energetica dell’edificio e la sua vivibilità”.

“Mentre presso il Centro sociale giovanile – ha concluso il sindaco – è stato installato un potente Impianto Fotovoltaico che sarà il cuore della prima Comunità energetica rinnovabile della nostra cittadina ed i nuovi infissi renderanno più confortevoli gli ambienti attualmente adibiti ad aule formative e sala prove per i corpi bandistici sortinesi”.