Risulta scomparso dal 29 dicembre Luigi Di Pietro, 58 anni, carabiniere in pensione, residente a Sortino, nel Siracusano

Ore si apprensione a Sortino, comune montano in provincia di Siracusa per il 58enne Luigi Di Pietro, carabiniere in pensione. Risultato scomparso dallo scorso 29 dicembre.

L’allarme lo ha dato il figlio dell’uomo.

Le ricerche vede impegnate le forze dell’ordine.

I controlli, con l’ausilio delle unità cinofile, si stanno concentrando nelle zone impervie del Comune di Sortino.