Sospesa attività commerciale nel catanese: era ritrovo di pregiudicati

Gli strali della giustizia, per decisione del Questore di Catania decretano la sospensione dell’attività di un bar ubicato ad Adrano, imponendo per 7 giorni la chiusura del locale. L’operazione, che rientra nel contesto dell’attento controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, ha focalizzato la sua attenzione sul monitoraggio delle persone che frequentano gli esercizi commercial. Ciò nell’ottica della generale azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminali e di illegalità diffusa. Nel corso dei numerosi controlli eseguiti dai poliziotti sono stati identificati diversi clienti con precedenti e alcuni pregiudicati per reati di particolare gravità ed allarme sociale.

In una circostanza, i poliziotti del Commissariato hanno arrestato un uomo trovato in possesso di un fucile a canne mozze con matricola abrasa e relativo munizionamento. Identificate, nella stessa occasione, altre sei persone che facevano la spola tra il bar e il piazzale antistante. Si tratta di persone con precedenti giudiziari e di polizia, soprattutto per spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio, estorsione.

Sulla base delle segnalazioni provenienti dal Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Adrano ed al termine dell’istruttoria, il Questore di Catania ha disposto la chiusura temporanea dell’attività. L’art.100 T.U.L.P.S., infatti, consente al Questore la chiusura per un periodo determinato “di un esercizio (…) che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate”.

Il suddetto provvedimento ha lo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini e soprattutto le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura, ove svolgere ordinatamente le proprie attività. Ma anche di costituire una garanzia per tutte quelle attività economiche che rispettano le norme. Ha altresì la funzione di produrre un effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti ritenuti pericolosi, i quali sono privati di un luogo di abituale aggregazione, venendo avvertiti che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità. Le verifiche agli esercizi commerciali proseguiranno al fine di garantire il pieno rispetto delle regole a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.