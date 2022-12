Sosta a Catania, dal 2023 strisce blu gratuite solo per le auto elettriche

A partire dal 1° gennaio, per i residenti nel territorio comunale di Catania e possessori di auto full electric, e quindi a emissioni zero.

Niente strisce blu solo per le auto completamente elettriche. Esclude quindi le ibride. Lo ha stabilito il Comune di Catania che, da socio unico dell’Amts – l’azienda che si occupa di sosta e trasporto locale – ha deciso la novità.

Amts: sosta gratuita, le novità del 2023

Il nuovo provvedimento scatterà nel 2023: a partire dal 1° gennaio, per i residenti nel territorio comunale di Catania e possessori di auto full electric, e quindi a emissioni zero, la sosta su strisce blu sarà gratuita. A decretarlo è stata la Delibera di Giunta Municipale n. 58 dell’11/04/2022, con la quale il Comune di Catania ha regolamentato la sosta sulle strisce blu per i veicoli elettrici intestati a cittadini residenti nello stesso Comune. Per poter ottenere il permesso di sosta sulle strisce blu, i proprietari di auto “full electric” (compresi coloro che sono già in possesso di titolo cartaceo) dovranno registrarsi sul portale AMTS dedicato.

Scatta la protesta

“Provvedimento assolutamente distaccato dalla realtà – scrive un utente commentando il post su Facebook con il quale l’Amts ha comunicato il provvedimento. Le macchine elettriche sono troppo costose. E poi questa discriminazione tra residenti in città e paesi della provincia. Se ho una macchina elettrica non inquino e basta! Nessuna agevolazione per i lavoratori pendolari che sono costretti ad utilizzare la macchina propria perché il trasporto pubblico implica tempi esagerati”.