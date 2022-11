Spara alle telecamere della vicina con un fucile ad aria compressa: intervengono i carabinieri

I carabinieri sono entrati a casa dell’uomo, che ha consegnato la carabina e una fionda

Armato di carabina ad aria compressa ha sparato alle telecamere di videosorveglianza della vicina. E’ successo ieri in via Sant’Anna a Caltanissetta dove una donna, intorno alle 18, ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Quando i militari sono arrivati la vittima ha riferito che qualcuno stava lanciando delle pietre in direzione delle telecamere di videosorveglianza poste sulla facciata della sua abitazione. I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno constatato che in effetti il vicino di casa, un 57enne, armato di carabina ad aria compressa di libera vendita, aveva sparato in direzione delle telecamere di sorveglianza della signora che abita di fronte. I carabinieri sono entrati a casa dell’uomo, che ha consegnato la carabina e una fionda. Il 57enne è stato segnalato alla procura per danneggiamento.