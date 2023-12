Sparatoria in università di Las Vegas, tre morti: ucciso l’aggressore

La polizia ha riferito che l'autore della sparatoria avvenuta all'università del Nevada era un professore universitario di 67 anni

Sono tre i morti nella sparatoria all’Università del Nevada a Las Vegas (UNLV), un’altra in condizioni critiche. Morto anche il killer, ha dichiarato mercoledì la polizia di Las Vegas. Il vicepresidente dei servizi di sicurezza pubblica dell’UNLV, Adam Garcia, ha dichiarato che gli agenti hanno “colpito” il tiratore, che è stato poi trovato “deceduto”. L’allarme nell’ateneo è scattato attorno alle 11.30 ora locale, le 20.30 in Italia, nella Beam Hall, edificio che ospita la facoltà di economia. Nel giro di pochi minuti dal primo sparo, gli agenti della polizia di Las Vegas hanno sparato contro il tiratore, hanno dichiarato le fonti. Dopo essere intervenuti, hanno scoperto che il sospetto era morto.

L’autore della sparatoria all’università del Nevada, a Las Vegas, in cui 3 persone sono rimaste uccise e una quarta ferita, era un professore universitario di 67 anni. Lo rende noto la Cnn, citando fonti delle forze dell’ordine, precisando che l’uomo, che è stato ucciso dalla polizia, aveva legami con college in Georgia e North Carolina, ma non si sa che tipo di contatti avesse con il campus che ha attaccato. Ancora non è stata resa nota la sua identità.