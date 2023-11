Shock a Catania, nuova sparatoria nella notte: giovane gambizzato

Spari nella notte, 20enne in ospedale: si indaga su quanto accaduto, mistero su movente e responsabili.

Giallo a Catania, e più precisamente nel quartiere San Giovanni Galermo, dove nella notte si è registrata una sparatoria.

Un 20enne sarebbe stato gambizzato e sarebbe stato trasferito in ospedale. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.

Sparatoria a San Giovanni Galermo, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 20enne sarebbe stato condotto in ospedale – al Policlinico di Catania – con una ferita da arma da fuoco alla gamba. Sottoposto a un delicato intervento, non sarebbe in pericolo di vita ma potrebbe riportare delle conseguenze gravi.

Al Triage di via Santa Sofia sono intervenuti gli agenti delle Volanti per indagare sull’origine delle ferite del 20enne. Sono attualmente in corso gli accertamenti su quanto accaduto al giovane, che pare abbia dei piccoli precedenti, e sulle auto che lo avrebbero scortato in ospedale. Sopralluoghi in corso anche a San Giovanni Galermo, nei pressi della residenza del ragazzo, dove si sospetta possa essere avvenuta la sparatoria.

Il caso di Halloween

A Catania, purtroppo, le sparatorie e i gesti di violenza diventano sempre più frequenti. Una delle ultime si è registrata a San Giovanni La Punta poco prima della serata di Halloween. I colpi sarebbero stati esplosi nei pressi della nei pressi della rotatoria di viale Cristoforo Colombo, vicino a un noto centro commerciale.

