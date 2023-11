Sparatoria di Halloween nel Catanese, identificati i tre presunti autori

I tre avrebbero sparato - nel pomeriggio del 31 ottobre - nei pressi della rotatoria di viale Cristoforo Colombo a San Giovanni La Punta, seminando il terrore tra i passanti.

I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno individuato i tre presunti autori della sparatoria avvenuta lo scorso 31 ottobre a San Giovanni La Punta, nel Catanese.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di Halloween, nei pressi della rotatoria di viale Cristoforo Colombo.

Sparatoria a San Giovanni La Punta, 3 identificati

Rimane ancora da chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto. Pare, però, che i protagonisti della sparatoria – i tre identificati e il 39enne ferito – si fossero incontrati in quel luogo per chiarire una vicenda legata all’attività lavorativa della vittima. La discussione, però, sarebbe degenerata e un colpo di pistola avrebbe raggiunto il 39enne ferendolo alla caviglia sinistra.

A identificare i presunti autori della sparatoria sono stati i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e quelli del Nucleo Investigativo di Catania. I primi sono intervenuti dopo la chiamata al 112, trovandosi fronte alla persona che aveva richiesto i soccorsi, riversa a terra nei pressi della sua vettura, poiché ferita alla tibia sinistra con un colpo di pistola.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione della sparatoria, il 39enne, intorno alle 15.15, al termine di un incontro prefissato e un breve scambio di battute, avrebbe subito una cruenta aggressione da parte di 3 uomini, che dopo averlo malmenato con pugni e una mazza da baseball, avrebbero sparato verso di lui due colpi d’arma da fuoco, colpendolo una sola volta alla gamba.

Dopo l’aggressione, i tre sarebbero fuggiti in direzioni diverse (due a bordo di una Smart nera, risultata poi a noleggio, e uno in sella a uno scooter). Gli aggressori sarebbero un pregiudicato 50enne – ritenuto affiliato al clan Santapaola – Ercolano, il figlio di quest’ultimo (22enne e incensurato) e un ragazzo di 26 anni incensurato (quest’ultimo verosimilmente autore degli spari). Il primo è stato individuato in serata mentre percorreva via Vincenzo Giuffrida in auto a Catania; il figlio è stato individuato poco dopo nella loro abitazione di Misterbianco. Il terzo complice, il 26enne, si sarebbe presentato spontaneamente nel pomeriggio del 2 novembre a Gravina di Catania.

I tre uomini accusati della sparatoria sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.

Come sta il ferito

Il 39enne ferito nella sparatoria a San Giovanni La Punta, secondo le ultime indiscrezioni trapelate da una nota dei carabinieri sul fatto di sangue, non sarebbe in pericolo di vita. Trasferito al Policlinico di Catania, avrebbe subìto un delicato intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile.

Il caso mortale di Valguarnera

Quello di Halloween è solo l’ennesimo episodio di violenza in Sicilia. Solo poche settimane fa, una sparatoria – questa volta con esito fatale – aveva portato alla morte due persone, Salvatore Scammacca e Nunzia Arena. All’origine della tragedia – avvenuta lo scorso martedì 10 ottobre a Valguarnera Caropepe (Enna) – vi sarebbe una lite per un carro di carnevale costruito 5 anni prima.

Immagine di repertorio (Foto di Rudy and Peter Skitterians da Pixabay)