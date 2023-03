“Start”, il direttore del QdS Carlo Alberto Tregua ospite del talk su Sky TG24

Il direttore del Quotidiano di Sicilia ospite del programma di politica nella puntata del 27 marzo

L’imprenditore Carlo Alberto Tregua, direttore del “Quotidiano di Sicilia”, sarà ospite della puntata del 27 marzo di “Start” su Sky TG24.

La trasmissione, condotta in studio da Giovanna Pancheri, andrà in onda a partire dalle ore 9.30.

La scorsa settimana il direttore del QdS, è stato ospite di un altro talk, su La 7, “Coffe Break“.

“Start”, puntata del 27 marzo con Carlo Alberto Tregua

“Start” va in onda tutte le mattine, dallo studio in Piazza Montecitorio, ed è condotto dalla giornalista Giovanna Pancheri che incontra i politici, i commentatori e le personalità più autorevoli del Paese per anticipare i temi della giornata politica.

Nella puntata del 27 marzo, dalle ore 10 alle ore 10.30, interverrà il direttore di Quotidiano di Sicilia Carlo Alberto Tregua, e i temi affrontati saranno politica e sanità.

Sarà possibile rivedere la puntata di “Start” online, andando sul sito, o il canale del digitale terrestre di Sky TG24.