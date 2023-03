“Coffee Break”, il direttore del QdS Carlo Alberto Tregua ospite del talk di La 7

Il direttore del Quotidiano di Sicilia ospite del programma di approfondimento e attualità (puntata del 23 marzo).

L’imprenditore Carlo Alberto Tregua, direttore del “Quotidiano di Sicilia”, sarà ospite della puntata del 23 marzo di “Coffee Break” su La 7.

La trasmissione, condotta in studio da Andrea Pancani, andrà in onda – come ogni giorno, dal lunedì al sabato, a partire dalle ore 9.40.

Coffee Break, puntata del 23 marzo con Carlo Alberto Tregua

“Coffee Break” è uno spazio mattutino per l’approfondimento e l’attualità in onda su La 7. Diversi i temi affrontati dal conduttore con i suoi ospiti, che alimentano o approfondiscono i dibattiti pubblici con scambi di opinioni, confronti e interventi da personaggi di spicco della politica, dell’imprenditoria, dell’economia o dei settori interessati dal dibattito affrontato.

Nella puntata del 23 marzo, oltre al direttore di Quotidiano di Sicilia Carlo Alberto Tregua, saranno ospiti della trasmissione: il senatore Alessandro Morelli (Lega), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; l’onorevole Angelo Bonelli (Alleanza Verdi Sinistra) e Don Backy (cantante).

Tra i potenziali argomenti al centro della conversazione tra presentatore e ospiti ci sono: consiglio UE, siccità, salario minimo, missione Xi, guerra in Ucraina, maternità surrogata, la mozione del M5S contro i compensi di senatori/deputati per conferenze all’estero, la protesta contro la riforma delle pensioni in Francia e l’immigrazione. Riflettori puntati anche sul Ponte sullo Stretto, oggetto del convegno (con l’intervento del vicepremier Salvini) dal titolo “Lo sviluppo del sistema infrastrutturale siciliano. La sfida in Europa parte dal Ponte sullo Stretto” a Palermo.

Sarà possibile rivedere la puntata di “Coffee Break” anche online, grazie al servizio Rivedi La7.