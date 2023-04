Maltempo, piogge e fango in strada: Statale 116 chiusa temporaneamente

L'avviso dell'Anas con gli ultimi aggiornamenti sulla situazione della viabilità in un tratto della Randazzo-Capo d'Orlando.

La Strada Statale 116 “Randazzo – Capo d’Orlando” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in prossimità del chilometro 45,500, a Sinagra (ME).

Ecco la nota dell’Anas sulle modifiche alla viabilità e le ragioni del disagio.

AGGIORNAMENTO – La normale circolazione è stata ripristinata poco prima delle ore 13.

Statale 116 temporaneamente chiusa a Sinagra, l’avviso

“A causa delle intense precipitazioni in corso, si registra la presenza di fango e vegetazione in carreggiata. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione, che potrà avvenire nella stessa giornata odierna, condizioni meteo permettendo”.

