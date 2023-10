Svuota estintori e crea panico in ospedale ad Agrigento: fermato un uomo

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno fermato l'uomo e riportata la calma

Momenti di tensione nella serata di ieri all’interno dell’ospedale di Agrigento. Per cause ancora da chiarire, un uomo ha improvvisamente svuotato gli estintori presenti nel nosocomio. Le persone presenti sono scappate via in preda al panico per l’incomprensibile gesto.

L’intervento della polizia

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti di polizia che hanno fermato l’uomo e riportata la calma nelle stanze dell’ospedale.