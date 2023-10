Uomo armato, rientra l’allarme terrorismo a Palermo: “Aveva un fucile giocattolo”

Rientra l'allarme a Palermo dopo la segnalazione lanciata nella mattinata da una studentessa universitaria.

Rientra l’allarme sull’uomo armato in centro a Palermo, vicino ai locali dell’Università e alla fermata della metropolitana: il fucile che aveva con sé era un giocattolo.

Si è conclusa quindi nel migliore dei modi una mattinata caratterizzata da panico e caos nel centro cittadino.

“Uomo armato a Palermo”, aveva un fucile giocattolo

Nella mattinata, una studentessa dell’Università degli Studi di Palermo aveva segnalato al 112 la presenza di un uomo sospetto, con quello che sembrava un fucile sottobraccio, nella zona compresa tra corso Tukory e la Cittadella Universitaria.

Naturalmente, come previsto in questi casi, l’allarme antiterrorismo ha fatto precipitare sul posto gli agenti di polizia, che hanno setacciato l’area in lungo e largo e sorvolato la zona interessata perfino con un elicottero. Alla fine, dopo diverse ore di ricerche, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’uomo oggetto della segnalazione.

Aveva con sé un fucile, ma si trattava di un giocattolo. Pare che l’uomo sia affetto da un disagio psichico e che in tanti l’avessero riconosciuto già prima del ritrovamento dalle foto circolanti sul web e su WhatsApp, invitando i concittadini alla calma e sottolineando che in passato il malcapitato non era mai stato violento con nessuno.

Foto inoltrata da WhatsApp