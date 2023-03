Tanti sindaci uscenti ci riprovano: i candidati in provincia di Agrigento

Sono 14 i comuni al voto. Nella maggior parte di questi, si voterà col maggioritario. I nomi in campo.

In Sicilia il prossimo 28 e 29 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative con eventuale turno di ballottaggio nelle giornate dell’11 e 12 giugno.

In provincia di Agrigento si rinnoveranno le amministrazioni di 14 Comuni. Si voterà con sistema proporzionale a Licata, mentre con il maggioritario a Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina.

I nomi in corsa a Licata

A Licata già da alcune settimane si stanno scaldando i motori della politica: alla candidatura dell’ex primo cittadino Antonio Balsamo appoggiato dalle liste civiche Forza Licata, Noi e Insieme per Licata, si è aggiunta la candidatura di Giuseppe Montana, ex comandante della Polizia Municipale, che sarà sostenuto da liste civiche raccolte sotto il nome di “SìAmo Licata”. La Democrazia cristiana è scesa in campo proponendo il nome di Angelo Iacona, consigliere comunale uscente e già amministratore, e poi c’è la candidatura dell’archeologo Fabio Amato sostenuto dal deputato regionale del Movimento cinque stelle Angelo Cambiano. Non si ricandida, stando alle prime informazioni, l’attuale sindaco Pino Galanti.

Tanti sindaci uscenti ci riprovano

Molti i primi cittadini che hanno deciso di ricandidarsi, tra i nomi che circolano al momento c’è quello del primo cittadino di Cianciana, Francesco Martorana, quello di Francesco Matinella, sindaco di Burgio, e ancora Alfonso Provvidenza sindaco di Grotte, e il primo cittadino di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, che è già sindaco da 10 anni.

Punta ad un nuovo mandato il sindaco di Lucca Sicula Salvatore Dazzo, così come quello di Calamonaci, Pellegrino Spinelli. Corsa a due a Castrofilippo, con la ricandidatura dell’attuale primo cittadino di Castrofilippo Antonio Francesco Badalamenti alla quale si aggiunge la candidatura, dopo svariate interlocuzioni, dell’Architetto Totó Gioacchino Baio sostenuto dalla coalizione castrofilippese formata dai quattro gruppi politici.

A Ravanusa si sta lavorando per cercare dei candidati adatti a ricoprire il lavoro fatto dal sindaco Carmelo D’Angelo, che non potrà ricandidarsi perché al terzo mandato; anche nei Comuni di Joppolo, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini e Sant’Angelo Muxaro le forze politiche stanno conducendo serrate interlocuzioni in questi giorni per individuare potenziali candidati. A Joppolo Giancaxio, invece, non si ricandiderà l’attuale sindaco Giuseppe Portella; a scendere in campo Domenico Miraglia che dovrà contendersi la poltrona da primo cittadino con Mariangela Cacciatore.