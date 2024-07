Taormina, furto in casa della ex moglie: arrestato

L’uomo è stato posto sotto custodia presso la casa circondariale di Messina Gazzi

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un trentaquattrenne di nazionalità ucraina a cui sono stati contestati i reati di rapina impropria e furto con danneggiamento. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando i poliziotti, a seguito di richiesta di aiuto al Numero Unico di Emergenza “112”, su segnalazione della Sala Operativa, sono intervenuti presso l’abitazione della vittima, ex moglie del trentaquattrenne.

Taormina, ruba in casa della ex moglie: la perquisizione

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo si sarebbe introdotto presso l’abitazione della ex forzandone la porta di ingresso e avrebbe sottratto oggetti e denaro contante. Sorpreso dalla ex e dalla suocera, non avrebbe esitato a colpire entrambe per guadagnare la fuga. I poliziotti hanno pertanto rintracciato l’uomo e, a seguito di perquisizione domiciliare, sono riusciti a recuperare quanto sottratto.

Taormina, ruba in casa della ex moglie: convalidato l’arresto

Così come disposto dall’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, l’uomo è stato posto sotto custodia presso la casa circondariale di Messina Gazzi. Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.

