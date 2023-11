Task force carabinieri-polizia locale a Catania: sanzionati “arrusti e mangia”

In una trattoria sono stati sequestrati e distrutti oltre tre chili di carne bovina per mancanza di tracciabilità

In una task force composta dai carabinieri di Piazza Dante, pattuglie della C.I.O. del XII Reggimento Sicilia, N.A.S. di Catania, polizia locale e personale dell’ASP, ha predisposto una capillare azione di controllo nella centralissima via del Plebiscito, volta a contrastare le violazioni della normativa igienico-sanitaria e l’occupazione abusiva di suolo pubblico con l’obiettivo di incrementare il decoro urbano e di rendere maggiormente fruibili le aree del centro storico spesso invase da fenomeni di illegalità diffusa, a tutela dei residenti e dei giovani che lo frequentano.

Ispezionati cinque ristoranti

Sono stati ispezionati in totale 5 ristoranti/bracerie detti in gergo catanese “arrusti e mangia”. In uno di questi, sito in prossimità dell’incrocio con via Belfiore, i Carabinieri del NAS e il personale dell’ASP hanno trovato oltre 400 chili di carne equina priva di tracciabilità e in pessimo stato di conservazione. La carne è stata subito sequestrata e avviata alla procedura di distruzione poiché ritenuta pericolosa per la salute dei consumatori. Lo stesso ristorante è stato sanzionato per occupazione di suolo pubblico, con il contestuale sequestro amministrativo del braciere utilizzato per preparare la carne sulla strada.

Sequestrati e distrutti 3 chili di carne bovina

In un’altra trattoria, sono stati sequestrati distrutti 3 chili di carne bovina per mancanza di tracciabilità. Il titolare è stato sanzionato per questo motivo e anche per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Le stesse sanzioni sono scattate per il titolare di un altro ristorante, nei cui confronti sono stati sequestrati 6 tavoli e 11 sedie poste sul suolo pubblico in modo illecito, nonché 24 confezioni da gr. 200 di salmone per mancanza di tracciabilità. In un’altra braceria, oltre alla sanzione per occupazione di suolo pubblico con contestuale sequestro di un braciere, il NAS e l’ASP hanno contestato le scarse condizioni igienico sanitarie ed il mancato aggiornamento della scia.

Precarie condizioni igienico sanitarie

Infine, carabinieri e polizia locale hanno posto sotto sequestro un altro braciere, un espositore alimentare, quattro porta vasi e due vasi con vegetazione, posti abusivamente sul suolo pubblico da un ulteriore ristorante. Quest’ultimo è stato sanzionato anche per le precarie condizioni igienico sanitarie e per la mancata registrazione della scia. I tre bracieri, le sedie, i tavoli, le pedane e i vasi posti abusivamente sul suolo pubblico sono stati rimossi e portati via per la successiva distruzione.

Le sanzioni

Durante tutta la durata del servizio, le pattuglie dei carabinieri della CIO di Palermo hanno elevato sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di circa 19.000 euro, sottoponendo 7 veicoli a sequestro/fermo amministrativo per mancata assicurazione e per guida senza casco. Uno dei cinque ristoranti sanzionati per occupazione di suolo pubblico è risultato recidivo e sarà segnalato alla “Direzione Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore” del Comune di Catania per la sospensione temporanea dell’attività.