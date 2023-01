Dormono col braciere acceso, due giovani muoiono intossicati

Le vittime sono due giovani, un uomo e una donna. Sono rimasti intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio

Due migranti sono deceduti nella notte all’interno della baracca che li ospitava per dormire, non distante dal luogo dove prestavano la loro opera come braccianti.

Chi sono le giovani vittime

La coppia è rimasta intossicata dalle esalazione di monossido di carbonio prodotte dal braciere che aveva messo accanto al letto per riscaldarsi.

Altre due persone che dormivano nello stesso ricovero di fortuna sono rimaste leggermente avvelenate dai vapori nocivi.

Le vittime al momento non hanno ancora un nome, si sa soltanto che erano di origine africana.

La ricostruzione

A dare l’allarme alcuni migranti che stavano dormendo presso il cosiddetto “ghetto” di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. Nel grande insediamento vivono stabilmente oltre 1.500 stranieri occupati prevalentemente in lavori nelle campagne circostanti.

Quando il personale del 118 è arrivato non ha potuto far altro che costatare il decesso dei due migranti. Le indagini sono affidate alla polizia.

A Borgo Mezzanone sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’intera zona.