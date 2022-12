Il Teatro Vittoria Colonna riapre dopo 5 anni, luci riaccese dall’8 gennaio

C'è finalmente la data per la riapertura del Teatro Vittoria Colonna. Si tratta di un momento importante per la città.

“Il Vittoria Colonna torna ai suoi antichi sfarzi. Tutta la città ha atteso questo momento. Il Teatro per noi rappresenta un motivo di orgoglio per la sua storia e la sua bellezza. Un piccolo gioiello in stile neoclassico che svetta in piazza del Popolo mostrando tutta la sua maestosità”, a dirlo è il sindaco del Comune di Vittoria, Francesco Aiello.

Il Teatro Vittoria Colonna riaccende le luci sul suo palcoscenico. L’8 gennaio 2023, una data tanto attesa dopo anni di chiusura, si celebrerà una cerimonia d’apertura che prevedrà due momenti: il primo istituzionale, la mattina con una cerimonia d’apertura e la sera poi, con un concerto inaugurale a cura del Teatro Bellini di Catania.

La chiusura del Teatro e la ristrutturazione

Il Teatro era stato chiuso nel novembre del 2018 a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici della Direzione Territorio e Patrimonio del Comune di Vittoria e dai vigili del fuoco, a causa di infiltrazioni di acqua piovana che avevano provocato l’incurvarsi delle travi della copertura del tetto. I lavori di ristrutturazione cominciarono nel 2020.

Ieri sera, si è riunita la Commissione vigilanza pubblici spettacoli che, dopo avere acquisito tutta la documentazione fornita dagli uffici e dall’urbanistica ha dato parere positivo e dunque rilasciato il certificato di agibilità.

“Teatro Vittoria Colonna strumento fondamentale per cultura”

“Finalmente! Riapre, dopo troppi anni di oblio, il Teatro Vittoria Colonna”, ha detto dal canto suo, Filippo Foresti, vicesindaco e assessore alla Cultura. “Una scommessa vinta della Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Francesco Aiello. Ritorna alla vita il Teatro Comunale: strumento fondamentale per il nuovo progetto culturale di Vittoria”.

Il Vittoria Colonna riapre con un nuovo look. Infatti, è stata restaurata la copertura del tetto, alcune capriate erano in pessime condizioni statiche, restaurato il manto delle tegole, messo a norma l’impianto anti-incendio, l’impianto di messa a terra e fatta una manutenzione straordinaria della rete elettrica.

“Una grande impresa, un risultato eccezionale, una svolta radicale e che rilancia le possibilità di crescita civile e culturale della città di Vittoria”, ha continuato il Sindaco Aiello. “Il nostro impegno è stato premiato. La rivoluzione democratica di Vittoria è partita, si alimenta ogni giorno di piccoli e grandi risultati e di entusiasmo civile”.

Il teatro dichiarato Monumento di cultura di pace

Il teatro è situato nella parte finale di piazza del Popolo ed è definito un gioiello del neoclassicismo. Inoltre è stato dichiarato Monumento portatore di una cultura di pace dall’UNESCO.

“La struttura culturale più importante della città viene riconsegnata alla cittadinanza, ai giovani, a chi ama Vittoria”, ha concluso Francesco Aiello. “Il 2022 si chiude con questo splendido risultato che, per noi, ha il valore di un dono offerto con tanti sacrifici alla Città di Vittoria”.