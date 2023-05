Si conclude prematuramente l'avventura agli Internazionali Bnl del campione azzurro

Fabio Fognini esce di scena al 3° turno degli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il ligure, numero 130 del mondo, cede al danese Holger Rune, numero 7 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 16 minuti.