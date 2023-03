Tenta il suicidio e viene salvata, ora i pompieri le chiedono il conto: “Ci devi la vita”

La donna ha raccontato tutto su Twitter: "Mi hanno mandato una fattura da 211 euro"

Aveva deciso di farla finita e di chiudere per sempre con la sua vita.

A salvarla, però, sono arrivati tempestivamente i vigili del fuoco, fondamentali nell’evitare una tragedia che sembrava annunciata.

Ciò che ha suscitato clamore ad Alicante, in Spagna, è però quanto accaduto dopo. La donna tratta in salvo dai pompieri, infatti, ha pubblicato su Twitter una fattura da 211,43 euro emessa proprio dal corpo dei pompieri per “averle salvato la vita”.

I vigili del fuoco chiedono di essere pagati: “Ti abbiamo salvato la vita”

“Sono soldi che non ho – ha scritto in una denuncia sul noto social network la donna – e loro avranno ancora la spudoratezza di chiamarla prevenzione del suicidio”.

Nello specifico, secondo il documento pubblicato, i vigili del fuoco chiederebbero il pagamento di 211,43 euro, in base all’Ordinanza tributaria delle tariffe. L’importo economico sarebbe dovuto a una somma di operazioni: il trasferimento di un caporale, otto vigili del fuoco, due autopompe e due autoscala, con ogni voce che avrebbe un costo dettagliato.