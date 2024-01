Tentano furto in una trattoria della Plaia: in 3 arrestati a Catania

Disposti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Erano in tre, tutti incappucciati, con l’intenzione di introdursi all’interno di una trattoria di viale Kennedy in zona Plaia a Catania. Ad intervenire, nel corso della notte di venerdì 19 gennaio 2024, gli agenti della Squadra Volante della Questura. A segnalare il raid, attraverso il sistema di video sorveglianza è stato lo stesso proprietario. Arrivati sul posto gli agenti hanno bloccato i tre uomini – un 18enne, un 38enne e un 29enne catanesi e pregiudicati – colti in flagranza di reato.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ai domiciliari

I poliziotti hanno constatato che i tre, per raggiungere il locale avevano utilizzato un’auto a noleggio. Una volta sul posto hanno danneggiato una porta laterale, facendo così attivare il sistema di allarme “a nebbia”, che di fatto ha reso impossibile l’ingresso. In loro possesso alcuni arnesi atti allo scasso, utilizzati per l’effrazione, che sono stati sottoposti a sequestro. Formalizzata dal titolare la denuncia presso gli uffici della Questura. I tre tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso. Dell’arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno che ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio direttissimo.